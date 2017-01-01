Рада Безпеки ООН закликала негайно припинити бойові дії на Донбасі

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Члени Радбезу ООН засудили використання на лінії зіткнення в Донецькій області озброєнь, заборонених мінських угодами

Рада Безпеки ООН виступила із заявою, в якій висловила стурбованість у зв'язку з погіршенням ситуації на сході України, і закликала негайно відновити режим припинення вогню. Відповідну заяву було розміщено на офіційному сайті ООН.

«Члени Ради Безпеки висловили серйозну стурбованість у зв'язку з небезпечним погіршенням ситуації на сході України і серйозним впливом на місцевих жителів», - йдеться в тексті заяви.

Крім цього члени Радбезу ООН засудили використання на лінії зіткнення в Донецькій області озброєнь, заборонених мінських угодами, яке призвело до смерті і поранень людей, в тому числі мирних жителів.

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Окрім того, Прокопчук закликав держав–учасниць ОБСЄ активізувати тиск на Росію, аби змусити її зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі і «запобігти жахливій гуманітарній катастрофі в регіоні».

«Ми наполягаємо на тому, щоб Російська Федерація взяла на себе відповідальність за виконання своїх зобов'язань і припинила свої агресивні дії в авдіївській промисловій зоні та на Донбасі в цілому. Режим припинення вогню і безпека вкрай необхідні для цивільного населення», – додає він.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено