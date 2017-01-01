Сьогодні виповнюється два роки з трагічного дня обстрілу окупаційними військами Маріуполя

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Фото ЕРА

24 січня 2015 року внаслідок обстрілу Маріуполя загинули 39 осіб, з них 2 дітей, 93 людини отримали поранення

Сьогодні минає два роки, відколи бойовики «ДНР» обстріляли мирних жителів Маріуполя. 24 січня 2015 року близько 9:30 ранку проросійські бойовики завдали удару з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та «Ураган» по Орджонікідзевському району Маріуполя (мікрорайон «Східний») та прилеглому до нього селища Виноградне Волноваського району.

Внаслідок обстрілу загинули 39 осіб, з них 2 дітей, 93 було поранено, пошкоджено 30 житлових будинків, 7 закладів освіти, об’єкти інфраструктури та лінію електропередач. Частково зупинив роботу металургійний комбінат «Азовсталь». Десятки багатоповерхівок та приватних осель були повністю або частково зруйновані.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила, що обстріл мікрорайону «Східний» був здійснений саме терористами «ДНР». Аналогічних висновків дійшли й експерти Human Rights Watch, які дослідили місце обстрілу. Своєю чергою СБУ навела докази, що обстріл житлових кварталів Маріуполя здійснювався з російської артилерії та за наказом офіцерів російської армії.

У день трагічних роковин у місті відбувся мітинг-реквієм. Біля пам'ятника жертвам обстрілу зібралося понад 300 людей.

Прийти вшанувати пам'ять прийшли жителі Маріуполя, міська влада, Національний корпус «Азов» і волонтери Маріуполя. Після панахиди мер Маріуполя Вадим Бойченко оголосив хвилину мовчання і по всьому місту завили сирени. Потім люди поклали квіти біля пам'ятника жертв обстрілу в Маріуполі.

Впродовж ранку у храмі рівноапостольного князя Володимира в Маріуполі відбувалась панахида за загиблими.