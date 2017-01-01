Соратник Саакашвілі буде оскаржувати позбавлення громадянства в Європейському суді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Боровик

Боровик стверджує, що з ним ніхто не вів адміністративних консультацій щодо позбавлення громадянства України

Колишній радник Михайла Саакашвілі Саша Боровик має намір оскаржувати позбавлення його громадянства у Європейському суді з прав людини. Про це Боровик написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, інформацію про позбавлення його громадянства України він дізнався із соціальних мереж.

«Право людини на громадянство у країні, де він народився і виріс, – це одне з основних прав людини. Я думаю, Європейський суд зі мною обов’язково погодиться», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Дмитро Лінько оприлюднив документ про позбавлення громадянства п’яти осіб, серед яких – Олександр Боровик та позафракційний депутат Андрій Артеменко.