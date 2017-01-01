Порошенко позбавив громадянства соратника Саакашвілі Боровика

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Олександр Боровик

Указ датовано 29 квітня

Президент України Петро Порошенко підписав указ про позбавлення громадянства не лише народного депутата Андрія Артеменка, а й депутата Одеської міської ради Олександра Боровика.

Фото указу президента оприлюднив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від Радикальної партії Дмитро Лінько.

«Щоб не залишилось сумнівів про громадянство Андрія Артеменка. Зрадників ніхто і ніде не прийме. Це назавжди!» – написав він.

Указ датовано 29 квітня.

Крім Артеменка і Боровика, президент позбавив українського громадянства ще трьох громадян, двоє з яких – уродженці Росії.

Нагадаємо, раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати у разі підтвердження інформації.

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