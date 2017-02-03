Соратника Нємцова отруїли за наказом Путіна, - The Daily Beast

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Фото The Daily Beast

У ворогів Путіна протягом багатьох років була погана звичка ковтати щось невідповідне, від діоксину і полонію до «квітів-убивць», - The Daily Beast

Російський опозиційний діяч, журналіст, близький соратник убитого політика Бориса Нємцова Володимир Кара-Мурза-молодший потрапив в реанімацію зі схожими на отруєння симптомами Минулого разу Володимира Кара-Мурзу-молодшого отруїли в кінці травня 2015 року. Тоді, після раптового непритомності, стан Кара-Мурзи дедалі погіршувався, пише The Daily Beast.

«Легені, печінка, нирки і серце перестали функціонувати, головний мозок почав розбухати. За оцінкою лікарів, його шанс на виживання становив 5%», - пише видання, нагадуючи, що в лютому того ж року був убитий Нємцов.

Тоді лікарі Кара-Мурзи в Москві зробили висновок, що він отруївся надмірною дозою антидепресанту «циталопрам», який справді приймав кілька років. «За ці твердження охоче ухопився LifeNews, пов'язаний з російською розвідкою, щоб негайно розвіяти підозри в тому, що мав місце злочин», - йдеться в статті.

За словами автора, авторитетні фахівці-медики засумнівалися у вищевикладеної версії отруєння. Кара-Мурза неймовірним чином вижив. «У ворогів Путіна протягом багатьох років була погана звичка ковтати щось невідповідне, від діоксину і полонію до «квітів-убивць», - йдеться у статті.

Засновник «Відкритої Росії» Михайло Ходорковський зробив Кара-Мурзу «своїм офіційним представником в країні, куди сам олігарх-вигнанець не може повернутися, поки Путін залишається при владі», пише видання.

The Daily Beast також нагадує, що Кара-Мурза лобіював в Конгресі США «Закон Магнітського». «Задовго до України, Сирії та перспективи президентства Хілларі Клінтон цей правозахисний закон був, в уяві Путіна, найбільшою загрозою для нього з боку Заходу», - йдеться в статті.

«Бути довіреною особою одного видного противника Кремля - це ризиковано. Бути довіреною особою двох - нариватися на неприємності. Бути довіреною особою трьох - знак, що тобі не видадуть страховий поліс», - пише видання.

У лютому 2016 року Рамзан Кадиров розмістив в Instagram фото Кара-Мурзи і іншого члена «Парнасу» Михайла Касьянова, зроблене через оптичний приціл. Знімок супроводжувався підписом: «Касьянов приїхав до Страсбурга за грошима для російської опозиції. Хто не зрозумів, той зрозуміє!». «Багато опозиціонерів витлумачили це як загрозу смертю», - нагадує видання. Однак зловісно, що Кадиров вжив приблизно той самий вислів: «Хто не зрозумів, той зрозуміє». 25 травня 2015 року - за день до того, як у Володі сталося отруєння», - йдеться у статті.