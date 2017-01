Розсилка ВІДПРАВИТИ

SpaceX успішно посадила багаторазову ракету на морську платформу

Компанія SpaceX вивела на орбіту телекомунікаційні супутники Iridium NEXT

Пуск важкої ракети-носія Falcon 9 відбувся з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Це перший пуск, здійснений SpaceX з моменту аварії її ракети Falcon 9 у вересні 2016 року. Він спочатку планувався на 9 січня, але був відкладений через несприятливі погодні умови. В той день в районі стартового комплексу Ванденберг був сильний вітер і дощі.

Цього разу погода, яка на 60% сприяла запуску, не підвела. Через дві з половиною хвилини фахівці приватної компанії під управлінням Ілона Маска підтвердили успішне відділення першого ступеня носія, другий ступінь разом з супутниками наблизилася до розрахунковій орбіті через 55 хвилин після старту.

Нижня (перша) щабель Falcon 9 зробила керований спуск на морську платформу-дрон в Тихому океані.

SpaceX відпрацьовує цю складну операцію для повторного застосування ступені з двигуном при наступних польотах у Космос. Тепер на рахунку компанії всього сім таких спусків, з яких п'ять виконувалися на плавучі платформи, а два - на суші.

Маск налагоджує технологію розгінних блоків багаторазового застосування з метою суттєво скоротити вартість запусків і перейти до рейсового транспортування вантажів і людей на орбіту. Надалі підприємець ставить задачу освоїть маршрути до Місяця і Марсу.

Новітні телекомунікаційні супутники Iridium NEXT належати компанії Iridium Communications. Цей міжнародний оператор мобільного телефонного зв'язку, який базується недалеко від Вашингтона в штаті Вірджинія, в партнерстві з франко-італійської Thales Alenia Space поставив завдання зібрати і випробувати 81 супутник Iridium NEXT. Запуск щонайменше 70 таких апаратів доручений SpaceX.

Поетапна заміна застарілих супутників і створення на низькій навколоземній орбіті угруповання такого числа новітніх Iridium NEXT - перша в історії операція подібного масштабу, відзначили в компанії під керівництвом Маска. Iridium NEXT є супутниками нового покоління. Iridium розраховує почати надавати такі продукти до кінця 2017 року. В ході наступних шести пусків SpaceX також буде виводити на орбіту кожен раз по 10 супутників. Цю роботу планується завершити до початку 2018 року.

11 вересня минулого року під час пуску з мису Канаверал в штаті Флорида вибухнула ракета Falcon 9 з ізраїльським супутником зв'язку Amos-6. В результаті НП ніхто не постраждав. Маск назвав вибух найбільш серйозною невдачею за всю 14-річну історію існування компанії.

У SpaceX провели розслідування катастрофи. Фахівці прийшли до висновку, що її причиною стала несправність в одному з трьох знаходяться під високим тиском балонів, які розташовані всередині бака з рідким киснем у другій ступені ракети. Представники SpaceX відзначили, що компанія вжила необхідних заходів з метою недопущення повторення аварійної ситуації.

Раніше газета WSJ повідомляла, що міжнародний оператор зв'язку Inmarsat в зв'язку з аварією Falcon 9 може відмовитися від послуг SpaceX по запуску його супутника Global Xpres і замість цього вибрати російську ракету-носій "Протон-М".

З 2012 року SpaceX вже кілька разів успішно доставляла вантажі на Міжнародну космічну станцію (МКС) за допомогою корабля Dragon. Компанії чотири рази вдавалося здійснити керований спуск нижньої ступені носія на морську платформу в Атлантичному океані.



Детальніше на ТАСС:

http://tass.ru/kosmos/3941591