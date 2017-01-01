Спалах холери в Ємені: загинули вже 115 людей

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Хворий на інфекцію

Ці жертви померли від інфекції за період із 27 квітня по 13 травня

Жертвами спалаху холери в Ємені з кінця квітня 2017 року стали вже 115 людей. Про це з посиланням на Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляє AFP.

«Ми зараз зіткнулися з серйозним спалахом холери», - заявив директор з оперативної діяльності МКЧХ Домінік Стілхарт на прес-конференції в столиці Ємену Сані. Наводячи цифри, зібрані міністерством охорони здоров'я країни, Стілхарт зазначив, що за період із 27 квітня по 13 травня від холери померли 115 осіб.

За його словами, в 14 провінціях Ємену виявлено більше 8,5 тисяч осіб, у яких спостерігається підозра на захворювання, порівняно з 2,3 тис. випадків у 10 провінціях за минулий тиждень.

Також Стілхарт додав, що лікарняні стаціонари переповнені пацієнтами з симптомами холери. «Це другий спалах холери менш ніж за рік у Ємені, найбіднішій країні арабського світу», - констатувало агентство.

Нагадаємо, ООН оголосила про найбільшу гуманітарну кризу в світі з 1945 року. Серед найбільш проблемних країн називалися Ємен, Південний Судан, Сомалі і Нігерія.

Джерело: РБК-Україна