Спецслужби США заявили про докази причетності Росії до кібератак

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Росія нібито причетна до передачі через третіх осіб сайту WikiLeaks матеріалів

Розвідувальні служби США заявили, що їм вдалося отримати «неспростовні докази» того, що Росія нібито причетна до передачі через третіх осіб сайту WikiLeaks матеріалів, отриманих шляхом злому, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

Відзначається, що доповідь з доказами повинна була би представлена нинішньому президентові США Бараку Обамі 5 січня, а обраному президенту країни Дональду Трампу 6 січня, однак, за словами неназваних чиновників, документ все ще знаходиться в розробці.

Одразу два слухання з питань кіберзагроз, насамперед, з боку Росії, відбудуться у четвер в Комітеті з питань збройних сил і Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США.