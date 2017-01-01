«Списки Сюмар»: лише 4 з 59 нардепів довели, що не літали до Москви під час війни (ДОКУМЕНТИ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обранці спростували інформацію про перельоти до Росії з Києва через Мінськ

Окремі народні депутати України відреагували на закиди Голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики, члена фракції «Народний фронт» Вікторії Сюмар щодо регулярних авіаперельотів до Москви.

Про це сказано у їхніх відповідях на інформаційні запити.

В Об’єднанні «Самопоміч» прокоментували появу у «списках Сюмар» свого нардепа Альони Бабак. Як з’ясувалося, 21-22 червня 2016 року вона відвідала Міжнародний форум жінок-лідерів «Рівні можливості для кращого майбутнього», який відбувся у Мінську.

Для підтвердження цього факту підкріплено розпорядження Голови Верховної Ради Андрія Парубія та скан-копії авіаквитків.

«До Російської Федерації Бабак Альона Валеріївна поїздки та перельоти не здійснює», - зазначено в офіційній відповіді.

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Секретаріат фракції ВО «Батьківщина» також спростував закиди на адресу однопартійця Олексія Рябчина.

«Народний депутат України Рябчин О.М. відвідував Мінськ у квітні 2016 року не для поїздок у РФ, а для участі в міжнародній конференції «Чорнобиль+30», тематика якої була пов’язана з його профільним напрямком роботи, як голови підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Вказана конференція організовувалася Європейською Зеленою партією та Фондом імені Гайнріха Бьолля», - повідомили в партії «Батьківщина».

Коротку відповідь надав і колишній спікер Верховної Ради, народний депутат Володимир Литвин. Він зазначив, що останній раз перебував у Москві

у червні 2013 року в складі групи народних депутатів України для участі у

Міжнародній конференції.

Позафракційна Ганна Гопко, заявила, що «впродовж багатьох років не була ні в Москві, ні на території Російської Федерації».

Як повідомляв «Главком», наприкінці лютого Вікторія Сюмар оприлюднила список 59 народних депутатів, які регулярно відвідують Москву в умовах війни з Росією.

Вона наголосила, що «частина людей літає реально в Мінськ – наприклад, Ірина Геращенко, Ганна Гопко, Андрій Іванчук (якого в Білорусі навіть затримували)».

Натомість жодним чином не відреагували народні депутати Андрій Артеменко, Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Євгеній Мураєв, Олександр Онищенко, Сергій Ківалов, Сергій Тарута, про яких Сюмар зауважила, що вони літали не на переговори в «мінському форматі».

Нагадаємо, що Державна авіаційна служба України прийняла рішення про повне припинення повітряного сполучення між Україною і РФ з 25 жовтня 2015 року.

«У зв'язку з ненаданням відповіді від Федерального агентства повітряного транспорту Російської Федерації (Росавіація) з поясненням причин обмеження польотів українським авіакомпаніям Державна авіаційна служба України прийняла рішення про повне припинення повітряного сполучення між Україною та РФ з 25 жовтня 2015 року», - повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.