Список політиків, які отримали зброю від Авакова

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Арсен Аваков

Українському виданню стали відомі прізвища 400 осіб, нагороджених зброєю від Авакова. У списках – політики, активісти, волонтери, громадські діячі, бізнесмени і журналісти

Стали відомими прізвища 400 осіб, яких було нагороджено зброєю від міністра МВС Арсена Авакова у 2014-2015 рр. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Згідно з інформацією видання, призначений 27 лютого 2014 року міністр МВС уже 21 березня виписав перший пістолет «Форт 17-05» депутату-свободівцю Олегу Осуховському.

«Найврожайнішим» у цьому плані було 27 березня 2014 року. Того дня Аваков видав 39 пістолетів. Нагороджено ними було майже всіх функціонерів Самооборони Майдану. Серед них, наприклад, пістолетом Glоск 19 міністр нагородив Олега Махніцького, який на той момент уже встиг стати в.о. генпрокурора, Андрія Левуса, заступника глави СБУ, а нині депутата від фракції «Народного фронту» – пістолетом «Форт 17-05», бізнесмена, а тепер депутата БПП Олександра Третьякова – так само «Фортом 17-05», – зазначає видання.

Серед нагороджених Аваковим – прем’єр-міністр Володимир Гройсман, президент України Петро Порошенко, скандально відомий Ігор Котвіцький та нардеп Сергій Пашинський, який нещодавно-таки використав подаровану зброю під час інциденту у новорічну ніч, і навіть, олігарх Ігор Коломойський.

«Для чого таку «штурмівку» 19 лютого 2015 року отримав олігарх Ігор Коломойський, залишається загадкою. Як і те, для чого штурмові гвинтівки «Форт 224» прем'єру Володимиру Гройсману, екс-прем'єру Арсенію Яценюку чи депутату Сергію Пашинському», – пише видання.

За інформацією видання, найчастіше Аваков дарував пістолети, проте є й винятки – штурмові гвинтівки, автомати та навіть кулемет.

«Найоригінальніший подарунок від Авакова отримав таки Арсеній Яценюк. 20 травня 2015 року глава МВС нагородив свого соратника по партії і тодішнього шефа легендарним 56-П-421 – кулеметом Максима», – зазначає видання.

За словами видання, особливу увагу міністр МВС приділив громадським діячам та бізнесменам, а от журналістів обділив зброєю.

«По два пістолети Аваков вручив журналісту Олексію Мочанову (Sig Sauer P 226 та «Форт 17») і дружині глави Мінінформу Юрія Стеця Яні Конотоп («Форт 12Р» та Glock 17), яка працює на президентському «5 каналі». Оператор цього ж каналу Андрій Єршов так само отримав «Форт 12Р». Уже екс-гендиректору НТКУ Зурабу Аласанії дістався від Арсена Авакова один пістолет «Форт 17». Так само один знак уваги від міністра отримала і шеф-редактор видання «Лівий берег» Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), якій перепав «Форт 9Р», – зазначає «Українська правда».

Зазначимо, міністр МВС Арсен Аваков повідомив в інтерв’ю «Українській правді», що подарував 1085 одиниць вогнепальної зброї протягом 2014-2015 років.