Спійманого на хабарі $22 тисячі київського суддю не арештували

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Судді обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Галицький районний суд Львова відмовив Національному антикорупційному бюро в задоволенні клопотання про арешт підозрюваного в отриманні $22 тисяч хабара судді Солом'янського районного суду Києва.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Судді обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У НАБУ наголосили, що аргументація цього рішення є неприйнятною.

«Ухвалюючи рішення, суддя Галицького районного суду мотивував його публічним зверненням Вищої ради правосуддя, яке не має жодної юридичної сили. Натомість норми законів та Конституції України, усталена практика арешту суддів, затриманих під час скоєння тяжких злочинів вже після набуття чинності судової реформи, повністю проігноровані», — зазначили у НАБУ.