На хабарі погорів заступник прокурора Кіровоградської області
- Сьогодні, 16:05
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Затриманий намагався підкупити військового прокурора
На хабарі затримано заступника обласного прокурора Кіровоградської області, який пробував підкупити військового прокурора.
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Про це на сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.
«Генінспекція виходить на серйозний рівень. Затримали заступника обласного прокурора Кіровоградської області, який пробував підкупити військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду», - написав Луценко.