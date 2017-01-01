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    На хабарі погорів заступник прокурора Кіровоградської області

    • Сьогодні, 16:05
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    Затриманий намагався підкупити військового прокурора

    На хабарі затримано заступника обласного прокурора Кіровоградської області, який пробував підкупити військового прокурора.

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    Про це на сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    «Генінспекція виходить на серйозний рівень. Затримали заступника обласного прокурора Кіровоградської області, який пробував підкупити військового прокурора з метою неподання апеляції на рішення суду», - написав Луценко. 

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    На хабарі погорів заступник прокурора Кіровоградської області
    На хабарі погорів заступник прокурора Кіровоградської області
    На хабарі погорів заступник прокурора Кіровоградської області

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