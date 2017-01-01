Сплата податків нардепом Бобовим не означає закриття справи проти нього – Холодницький

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Назар Холодницький

Антикорупційний прокурор: Рішення про звільнення Бобова від відповідальності має прийняти суд

У Спеціалізованої антикорупційної прокуратури немає підстав для зняття відповідальності з народного депутата Геннадія Бобова. Про це у коментарі «Главкому» розповів очільник САП – заступник генерального прокурора Назар Холодницький.

«Сплата податків не означає, що справа закривається. Це не є реабілітуюча підстава, яка стверджує, що немає злочину. Станом на сьогодні ми чекаємо на інформацію від антикорупційного комітету, я готовий це подання разом із генпрокурором у комітеті обговорювати і наводити свої аргументи. Ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу передбачає можливість звільнення особи від відповідальності. Але особи підозрюваної, оскільки підозра є у злочині. Поки що статусу такого немає, бо немає згоди Верховної Ради», – зазначив він.

Крім того, за словами Холодницького, рішення про звільнення Бобова від відповідальності має прийняти суд. «Клопотання про закриття справи готується прокурором і все одно його має бути розглянуто судом. Просто так справу закрити не можна», – додав він.

Антикорупційний прокурор також уточнив, що це провадження перебуває у підслідності НАБУ, процесуальне керівництво у справі здійснює САП. «Єдине – оскільки там є необхідність звертатися до Верховної Ради, за законом підписати подання має генпрокурор», – пояснив він і зазначив, що провадження відкрито за двома статтями обвинувачення: «ухилення від сплати податків» та «завідомо неправдиве подання декларації».

На думку Холодницького, заяви Луценка про те, що «сплата податків закриває» статтю, за якою підозрюють Бобова – не є бажанням вигородити нардепа. «Я думаю, це просто неправильно подано інформацію генпрокурору», – сказав він.