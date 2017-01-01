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    Спостерігачі ОБСЄ ледь не стали жертвами вибуху на окупованій Луганщині

    • Сьогодні, 11:20
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    Автомобілі ОБСЄ
    Автомобілі ОБСЄ

    Вибух стався на відстані приблизно 50-100 метрів від спостерігачів ОБСЄ

    Спостерігачам моніторингової місії ОБСЄ за малим вдалося не стати жертвами чергового вибуху в районі населеного пункту Молодіжне, який знаходиться під контролем бойовиків "ЛНР". Про це йдеться у звіті місії.

    Інцидент стався 28 квітня у півтора кілометрах на південний захід від н. п. Молодіжне (63 км на північний захід від Луганська). Шестеро співробітників патруля спілкувалися з озброєним бойовиком. Коли спостерігачі наблизилися до своїх машин, щоб покинути це місце, той же бойовик сказав їм терміново поїхати.

    Буквально через три хвилини вони почули звуки вибуху в повітрі, який стався на відстані приблизно 50-100 метрів. Після вибуху спостерігачі помітили стовп чорного диму, але саме місце події з відстані їм побачити не вдалося. Також їм невідомі причини вибуху.

    Після інциденту патруль СММ поїхав на свою базу в місті Кадіївка (колишній Стаханов).

    ОБСЄ повідомила про те, що трапилося Спільний центр контролю і координації, а також попросили розібратися з інцидентом.

    Раніше заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Хуг заявив про те, що підрив місії ОБСЄ на Луганщині не був нещасним випадком - міну було закладено в місці, де не має бути озброєнь.

    Джерело: Апостроф

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