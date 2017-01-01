Спостерігачі ОБСЄ назвали найгарячіші точки на Донбасі

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Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг

Є ділянки, де відбувається постійне порушення режиму припинення вогню

Попри порушення режиму тиші з 1 квітня 2017 року на Донбасі, Спеціальна моніторингова місія фіксує все ж зменшення їх кількості на сході України.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг в коментарі Укрінформу.

«Після домовленості про поновлення зобов’язань щодо дотримання режиму припинення вогню, досягнутої в Мінську наприкінці березня, ми фіксуємо зменшення кількості обстрілів. Отож, ми спостерігаємо деяку деескалацію конфлікту», - сказав Хуг.

На його думку, незважаючи на те, що повного припинення вогню не відбулося, перемовини варто проводити і домовленостей потрібно досягати, адже вони призводять до зменшення кількості порушень режиму припинення вогню.

За словами Хуга, повністю зупинити військові дії можливо лише за умови виконання попередніх домовленостей, зокрема розведення сил і засобів у визначених територіях на визначені відстані, а також відведення забороненого Мінськими угодами озброєння.

Хуг відзначив, що при цьому залишаються ділянки, де відбувається постійне порушення режиму припинення вогню, зокрема, в трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт; районах на схід і північний схід від Маріуполя; районах на південь, південний схід і схід від Світлодарська; західній і північній околиці Горлівки, західних районах Луганської області.

Як повідомлялося, сьогодні з початку доби було здійснено 26 провокаційних обстрілів позицій Збройних сил України.