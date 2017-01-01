За день бойовики 26 разів відкривали вогонь: поранено трьох українських бійців

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Бойовики на Донбасі порушують режим тиші

Захисників Авдіївки обстрілювали з мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

Російсько-терористичні війська продовжують зухвало та цинічно порушувати режим тиші на Донбасі.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, з початку доби було здійснено 26 провокаційних обстрілів позицій Збройних сил України.

«Найбільшу активність ворог проявляв на Донецькому напрямку. Захисників Авдіївки обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Опитного противник гатив з гранатометів, а по позиціях в районі Кам’янки, Верхньоторецького, шахти Бутівка та Пісків з великокаліберних кулеметів. Під Опитним активно діяв ворожий снайпер», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, поблизу Маріуполя російсько-терористичні підрозділи накривали вогнем захисників Красногорівки з мінометів калібру 82 мм, позиції в районі Мар’їнки та Водяного з гранатометів різних систем, а опорні пункти поблизу Гнутового з великокаліберних кулеметів. В районах Павлополя, Богданівки та Гранітного ворог активно застосовував стрілецьку зброю. Під Новотроїцьким наших бійців обстрілював ворожий снайпер.

«На Луганщині ворог обстрілював наших воїнів зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», - повідомляє прес-центр.

Зазначається, що, незважаючи на провокації ворога, сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.

«Трьох українських воїнів сьогодні було поранено», - повідомляють у штабі АТО.

Нагадаємо, упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Внаслідок бойових дій загинуло двоє військових, п'ятеро зазнали поранення.