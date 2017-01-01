Справа Грабовського: в одеській поліції кажуть, що виявлене тіло належить не свідку

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Юрій Грабовський

Труп знайдено задовго до того, як з'явилася інформація про те, що Федосенко не виходить на зв'язок, запевнили в поліції

Одеська поліція спростовує інформацію про те, що знайдене напередодні тіло належить ключовому свідку у справі про вбивство Юрія Грабовського Сергію Федосенку. Так, у прес-службі Нацполіції Одеської області повідомили, що тіло, про яке йдеться, було знайдено за кілька місяців до моменту зникнення Федосенка.

«Цей труп знайдено задовго до того, як з'явилася інформація про те, що Федосенко не виходить на зв'язок», – сказала глава прес-служби Олена Войтенко.

Вона уточнила, що адвокат Оксана Соколовська, яка раніше стверджувала, що упізнавала тіло, бачила його лише на фотографії. Також, за словами Войтенко, експерти взяли аналіз ДНК трупа і готові надати його родичам Федосенка для порівняння в будь-який момент. Однак мати Федосенка на упізнання також не з'явилася.

Водночас адвокат сестри вбитого адвоката Грабовського Ганна Боряк на своїй сторінці в Facebook заявила про погрози на адресу її підзахисної з вимогою змінити адвокатів. Вона зазначила, що від потерпілої – сестри Грабовського – вимагають змінити адвокатів, «інакше у всіх будуть проблеми». «Якщо з нами, представниками потерпілої, або з нашими сім'ями станеться будь-яка несподіванка, то заявляю офіційно, що це пов'язано з нашою професійною діяльністю у справі вбитого коллеги», – написала вона.

Як повідомлялось, раніше колега вбитого Грабовського, адвокат Соколовська, повідомила, що знайдений в Одесі труп має схожість на 90% з її зниклим помічником Федосенком. Саме Федосенко останнім бачив Грабовського у київському офісі.