Справа Курченка: затримано координатора махінацій із нафтопродуктами

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Унаслідок таких злочинних махінацій до державного бюджету не надійшло 1,2 мільярди гривень обов’язкових платежів

На підставі ухвали Приморського райсуду м. Одеси 03 грудня затримано підприємця у м. Дніпро, який організував фіктивне вивезення нафтопродуктів через Одеську область.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

За даними слідства вказаний чоловік займався координацією у злочинній схемі реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів, до якої входили представники фіктивних фірм, працівники Одеської митниці та інших контролюючих органів регіону.

Нагадаємо, 02 лютого прокурор Одеської області Олег Жученко у ході брифінгу проінформував, що правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям Одеської митниці та двом представникам підприємства, причетним до реалізації нафтопродуктів під виглядом їх транзиту та реекспорту.

Унаслідок таких злочинних махінацій до державного бюджету не надійшло 1,2 мільярди гривень обов’язкових платежів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Одеська прокуратура створила міжвідомчу групу у складі співробітників прокуратури, СБУ, Національної поліції і ДФС України, що продовжить розслідувати розпочаті у попередні роки кримінальні провадження, пов'язані з незаконними махінаціями з нафтопродуктами ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

2 лютого оголошено про підозру трьом державним інспекторам Одеської митниці ДФСУ, яким інкриміновано підроблення офіційних документів, зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.