Справа Курченка: прокуратура оголосила підозри п'ятьом фігурантам

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Встановлено, що збитки від вчинених ними фіктивних дій з нафтопродуктами сягають 1 мільярда 200 мільйонів гривень

Одеська прокуратура створила міжвідомчу групу у складі співробітників прокуратури, СБУ, Національної поліції і ДФС України, що продовжить розслідувати розпочаті у попередні роки кримінальні провадження, пов'язані з незаконними махінаціями з нафтопродуктами ПАТ «Одеський нафтопереробний завод».

Про це в четвер повідомив на брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко, уточнивши, що «повідомлено про підозру трьом працівникам митних органів та двом представникам приватних структур».

«Завдяки взаємодії правоохоронних органів вдалося викрити незаконні махінації групи осіб, пов'язаних з Сергієм Курченком. Зокрема, встановлено, що збитки від вчинених ними фіктивних дій з нафтопродуктами сягають 1 мільярда 200 мільйонів гривень», - зазначив Жученко.

Він нагадав, що нафтопродукти ввозили на територію України в режимі транзиту і реекспорту після переробки на нафтопереробному заводі. Нафтопродукти, які належало транспортувати за межі України, насправді залишалися на території держави, і в подальшому їх незаконно реалізували на ринку України.

«Таким чином, було реалізовано на території України понад 800 тисяч тонн нафтопродуктів, а завдані державі збитки від незаконних діянь сягнули 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Звісно ж, функціонувати злочинна схема Курченка та його оточення не могла без залучення багатьох високопосадовців ДФС, зокрема митників і податківців», - констатував прокурор.

Крім того, була задіяна низка фіктивних підприємств, що мали нібито надавати свої послуги і в переробці нафти, і в транспортуванні та зберіганні нафтопродуктів, а також у подальшому транспортуванні цих нафтопродуктів за межі України.

2 лютого оголошено про підозру трьом державним інспекторам Одеської митниці ДФСУ, яким інкриміновано підроблення офіційних документів, зловживання службовим становищем і пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. А напередодні так само оголошено про підозру двом посадовцям приватного підприємства, зареєстрованого в Ренійському районі, які зловживали своїм службовим становищем. Перебуває у розшуку й організатор злочинної схеми Сергій Курченко, уточнив Жученко.

За словами Жученка, прокуратура вживає заходів, щоб завдані державі збитки протягом 2012-2014 років були відшкодовані. Причому перелік осіб, яких буде притягнуто до кримінальної відповідальності, невдовзі буде розширено за рахунок тих високопосадовців, які були задіяні у цій схемі й покривали зловживання.