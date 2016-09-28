Справа МН17: рішення про трибунал буде за кілька тижнів

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Збитий російськими бойовиками Boeing 777 біля Донецька

Трибунал може бути реалізований у Нідерландах чи Україні

Австралія разом з країнами-учасниками Спільної слідчої групи продовжує роботу над створенням спеціального міжнародного правового органу для притягнення до суду РФ і підтримуваних нею бойовиків за вбивство 298 пасажирів рейсу МН17.

Про це повідомляє видання The Australian.

«Рішення щодо трибуналу очікується протягом наступних кількох тижнів», - йдеться у публікації.

Як зазначається, він може бути реалізований у Нідерландах чи Україні. Формування міжнародного трибуналу стало значно складнішим, оскільки РФ заветувала можливість залучення до цього процесу РБ ООН і створення міжнародного суду на її базі.

«Швидше за все, суд відбудеться без присутності конкретних обвинувачуваних, хоча добре поінформовані джерела повідомили The Australian, що це не означає, що вони не можуть бути визнаними винними», - пише видання.

Спільної слідча група (ССГ) оприлюднила документ, в якому зазначається, що «національні та міжнародні партнери разом працюють над правовими рамками різних видів трибуналу. Додаткове законодавство також опрацьовується. Рішення щодо місця розміщення та виду трибуналу буде схвалене спільно всіма членами ССГ. Це питання буде далі обговорюватися на міжнародному рівні».

Повідомляється також, що ССГ закликала РФ надати дані з другого радару станції Бутурінська, яка, за їхніми словами, «має зображення повітряного простору у цей критичний момент», що можуть бути важливими для підтримки голландської позиції стосовно того, що лайнер був збитий «Буком» російського виробництва.

Члени слідчої групи скаржаться, що дані радарів, які РФ надала наприкінці минулого року, були у російському форматі, натомість Євроконтроль користується форматом ASTERIX, тому російські дані не можуть бути зчитаними.

Росія у свою чергу наполягає, що дані радарів не показують жодної ракети «Бук». Однак слідчі стверджують: «Якщо «Бук» не видно на російських зображеннях – це не означає, що його там не було... можливо, що в цей час, коли ракету було запущено, радар був сфокусований на іншій частині простору».

Слідчі кажуть, що вони продовжують пошук людей на місцях, які можуть надати інформацію про відповідних російськомовних свідків, включаючи двох, відомих як Оріон і Дельфін, телефонна розмова яких щодо прибуття і запуску «Бука» є у слідства.

Минулорічна заява заступника генпрокурора Дмитра Сторожука щодо гарантування імунітету та захисту свідків сприяла тому, що деякі особи вийшли на зв'язок зі слідчими, однак останні звіти говорять, що «цього все ще недостатньо», пише видання.