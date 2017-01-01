Справа розстрілів на Майдані: Кабмін замість записів з камер спостереження надав «ліве» відео

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Генпрокуратура досі не може зібрати необхідні відеоматеріали про події 18-22 лютого 2014 року на вулицях Києва

Кабінет Міністрів України за три роки не спромігся надати записи з камер відеоспостереження про розстріл «майданівців».

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали Печерського райсуду від 10 квітня.

Ще 27 лютого 2014 року ГПУ направила запит до Кабміну за №17/1/2-32773-14 про надання можливості огляду належних КМУ засобів відеоспостереження за період 18-22 лютого 2014 року. Слідство вказувало, що досліджує обставини умисних вбивств цивільних учасників акцій протесту і заподіяння тілесних ушкоджень та побоїв громадянам у Києві за вказаний період. Зокрема, цікавили записи з камер відеоспостереження, розташованих на будівлях та інших спорудах Майдану Незалежності, площ Михайлівської та Європейської, вулиць Хрещатик, Інститутської, Грушевського, Архітектора Городецького, Шовковичної, Липської, Садової та прилеглих до них вулиць.

Разом із тим, з протоколу огляду цих відеозаписів, які надійшли з КМУ, вбачається, «що копії відеозаписів в більшості надані за період, який не витребовувався та, в зв'язку із цим не містять інформації, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також не з усіх камер відеоспостереження та не за весь проміжок часу, як вимагалось у запиті».

Як повідомляв «Главком», наприкінці березня цього року Генпрокуратура отримала тимчасовий доступ до камер відеоспостереження, що розміщені на адміністративних будівлях ТОВ «Ітіс Хоум» (вул. Велика Житомирська, 9-Б), ПАТ «ПриватБанк» (вул. Володимирська, 18/2), Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (вул. Велика Житомирська, 9), Верховної Ради України (вул. Велика Житомирська, 11).

За даним начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, розслідування у справах Майдану триває щодо 351 особи, з них 48 чиновників найвищого рівня та понад 200 правоохоронців. До суду направлено понад 220 обвинувальних актів.

Загалом, за злочини на Майдані засуджений тільки один обвинувачений «тітушка».