Справа Януковича: суд оголосив перерву до 29 травня

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Суд над Януковичем

Захисту Януковича надали час ознайомитися з матеріалами, якими прокурор обгрунтовує клопотання про спеціальне судове провадження

Оболонський районний суд Києва переніс підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді екс-президента Віктора Януковича на 29 травня. Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

«Для забезпечення права на захист обвинуваченого, клопотання захисту задовольнити і надати час ознайомитися з матеріалами, якими прокурор обгрунтовує клопотання про спеціальне судове провадження. У справі оголошується перерва до 10 години 29 травня», - сказав головуючий суддя.

Дев'ятко також попросив захист бути готовими висловити думку щодо призначення чи непризначення справи до розгляду, а також щодо спеціального судового провадження і суду присяжних.

Під час засідання адвокати наголосили суду, що клопотання про спеціальне судове провадження сторони прокуратури міститься на 717 сторінках, відповідно їм потрібно ознайомитися з цими матеріалами. Крім того, за словами захисників, їм потрібно вивчити питання стосовно суду присяжних у справі їхнього клієнта, тому адвокати попросили суд надати їм хоча б три дні для ознайомлення з додатковими матеріалами прокуратури.

Нагадаємо, під час засідання 18 травня обвинувачення попросило суд дати дозвіл на заочний судовий процес над Януковичем.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.