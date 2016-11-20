Справу затриманих на кордоні з Кримом дезертирів відправлено до суду

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Паспорт одного з дезертирів

Сержант та прапорщик ЗСУ під час окупації Криму не виконали наказу про прибуття до нового місця служби і залишились на окупованій території, таким чином ставши дезертирами

Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України закінчено досудове розслідування і направлено до суду обвинувальні акти стосовно колишніх військовослужбовців Збройних сил України, які, зрадивши присягу, перейшли на бік країни-агресора. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

«Колишні молодший сержант та прапорщик, проходячи службу в одній з військових частин, дислокованих на території Автономної Республіки Крим, під час окупації півострова не виконали наказу про прибуття до нового місця служби і залишились на окупованій території, тим самим вчинивши дезертирство, у зв’язку з чим були оголошені у розшук», – інформують у ГПУ.

У подальшому військовослужбовці уклали контракти про проходження військової служби у ЗС РФ.

«20.11.2016 співробітники Служби безпеки України, виконуючи доручення військової прокуратури, у повній відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства затримали зрадників на території України. Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України затриманим вручено письмові повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408 (дезертирство) КК України, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Тепер їхню подальшу долю вирішуватиме суд», – повідомляють у ГПУ.

Нагадаємо, українські спецслужби затримали на кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію.

Російська сторона в зв'язку з цим заявила, що колишніх українських військових, які зрадили присягу, нібито виманили на пункт «Джанкой».

За даними СБУ, затримані зрадники – колишні військовослужбовців ЗСУ хотіли купити в Україні документи про вищу освіту, щоб потім стати офіцерами російської армії.

Центральний районний суд міста Миколаїв обрав запобіжний захід двом затриманим військовослужбовцям у вигляді арешту на два місяці з можливістю внесення застави.