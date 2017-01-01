США допоможуть реформувати армію Грузії

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Міністр оборони Грузії Леван Ізорія (ліворуч) та міністр оборони США Джеймс Меттіс (праворуч)

Про це повідомляє міністерство оборони Грузії

Міністр оборони США Джеймс Меттіс в листі міністру оборони Грузії Леван Ізорія заявив, що країна готова надати допомогу в реформуванні грузинської армії. Про це повідомляється на сайті оборонного грузинського відомства.

«Департамент оборони готовий надати допомогу Грузії в цьому амбітному процесі військової реформи. Дуже важлива ваша прихильність обраному курсу та принципам », - йдеться в листі.

Раніше Ізорія під час візиту до Франції обговорив зі своїм французьким колегою деталі виконання контракту з постачання Парижем грузинській армії новітніх систем ПРО і ППО.

Нагадаємо, як повідомляв «Главком», новий міністр оборони Франції Сільві Гулар закликала продовжувати європейські оборонні проекти і більш тісно співпрацювати з Німеччиною.