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    США допоможуть реформувати армію Грузії

    • Сьогодні, 20:35
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    <p>Міністр оборони Грузії Леван Ізорія (ліворуч) та міністр оборони США Джеймс Меттіс (праворуч)</p>

    Міністр оборони Грузії Леван Ізорія (ліворуч) та міністр оборони США Джеймс Меттіс (праворуч)

    Про це повідомляє міністерство оборони Грузії

    Міністр оборони США Джеймс Меттіс в листі міністру оборони Грузії Леван Ізорія заявив, що країна готова надати допомогу в реформуванні грузинської армії. Про це повідомляється на сайті оборонного грузинського відомства.

    «Департамент оборони готовий надати допомогу Грузії в цьому амбітному процесі військової реформи. Дуже важлива ваша прихильність обраному курсу та принципам », - йдеться в листі.

    Раніше Ізорія під час візиту до Франції обговорив зі своїм французьким колегою деталі виконання контракту з постачання Парижем грузинській армії новітніх систем ПРО і ППО.

    Нагадаємо, як повідомляв «Главком», новий міністр оборони Франції Сільві Гулар закликала продовжувати європейські оборонні проекти і більш тісно співпрацювати з Німеччиною.

    США міністр
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