США готові вдатись до військових дій проти КНДР, - Тіллерсон

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Держсекретар США Рекс Тіллерсон

Держсекретар США закликав країни в повній мірі забезпечити дотримання існуючих санкцій стосовно КНДР

Держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав світову спільноту різко збільшити тиск на Північну Корею, відзначивши, що нездатність зробити це може бути «катастрофічною».

Про це Тіллерсон заявив, виступаючи на спеціальному засіданні в ООН, присвяченому проблемі КНДР, повідомляє CNN.

Також він зазначив, що США готові вжити військові дії проти режиму Кім Чен Ина, якщо «це буде необхідно».

«Всі варіанти реагування на майбутні провокації повинні залишитися на столі», — сказав Тіллерсон.

«Дипломатичні і фінансові важелі або влада будуть підкріплені готовністю протидіяти агресії Північної Кореї військовими діями, в разі необхідності», — додав він.

Тіллерсон також закликав країни-члени ООН вжити три негайних кроки, виділити Китай і попередити, що країни, які не дотримуються, можуть зіткнутися з наслідками.

Він закликав країни в повній мірі забезпечити дотримання існуючих санкцій стосовно КНДР, призупинити або знизити дипломатичні відносини з ізольованою країною і збільшити фінансову ізоляцію країн і осіб, які підтримують її ядерні та балістичні ракетні програми.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп направив до Корейського півострова американську авіаносну групу кораблів на чолі з авіаносцем «Карл Вінсон» у відповідь на посилення напруженості через випробування Пхеньяном балістичних ракет.

23 квітня два японських есмінця приєдналися до корабельної групи «Карла Вінсона» для демонстрації солідарності. На тлі загострення відносин з'явилося повідомлення про затримання Пхеньяном громадянина США, який намагався виїхати з КНДР. У Північній Кореї затримано ще щонайменше двоє американських громадян.