США можуть долучитися до «нормандського формату»

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

Клімкін наголосив, що важливий не формат переговорів, а їхня ефективність

Держсекретар США Рекс Тіллерсон виступить адвокатом України у переговорах з Росією, а Вашингтон - може долучитися до «нормандського формату». Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який наразі перебуває у США.

Він зауважив, що Тіллерсон добре проінформований про агресію Москви проти України, з ним також обговорювали різні варіанти розв'язання ситуації.

Міністр додав, що США, ймовірно, долучаться до України, Німеччини та Франції у переговорах з Росією, але наголосив, що важливий не формат переговорів, а їхня ефективність.

Клімкін залишатиметься у Вашингтоні до сьогоднішнього вечора, коли Тіллерсон матиме зустріч із російським міністром Сергієм Лавровим щодо України та Сирії. Українську сторону на переговори не запрошували, але США пообіцяли виступити на боці Києва.

«Він зараз розуміє не просто загалом логіку нашої спільної позиції, а й усвідомлює деталі. Зараз справа за тим, щоб він тиснув на Лаврова, я дуже сподіваюся, що це йому вдасться... Ми дуже детально поговорили по телефону, можливо, варто буде зустрітися за результатами останніх контактів з російською стороною», - сказав Клімкін.

Як повідомляв «Главком», Клімкін перебуває з триденним візитом в американській столиці.

Джерело: ТСН