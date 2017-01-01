США не будуть оприлюднювати причини смерті Чуркіна

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Дипломатичний імунітет посла Чуркіна триває і після його смерті, зазначили судмедексперти

Судмедексперт Нью-Йорка не буде оприлюднювати причини смерті постпреда Росії при ООН Віталія Чуркіна.

Про це з посиланням на офіс, де проводилася експертиза, повідомляють РІА «Новости».

«З метою дотримання міжнародного права і протоколу юридичний департамент Нью-Йорка доручив офісу головного судмедексперта публічно не повідомляти про причини і характер смерті посла Віталія Чуркіна... Як зазначено у формальних запитах держдепартаменту, дипломатичний імунітет посла Чуркіна триває і після його смерті», - йдеться в заяві судмедекспертів.

Нагадаємо, 20 лютого в Нью-Йорку за день до свого 65-річчя помер постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. Точної причини смерті російського дипломата поки не називають, але американські ЗМІ пишуть, що, ймовірно, у нього був серцевий напад.

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