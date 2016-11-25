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    США оскаржать рішення Австрії про заборону екстрадиції Фірташа

    • Сьогодні, 15:59
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    Дмитро Фірташ
    Дмитро Фірташ

    Рішення буде оскаржено у суді Відня 21 лютого

    США планують оскаржити рішення Австрії про заборону екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа, підозрюваного в хабарництві, 21 лютого. Про це повідомляє Bloomberg.

    «США планує оскаржити рішення Австрії про екстрадицію (Дмитра Фірташа. – Ред.) у суді Відня 21 лютого», – йдеться в повідомленні.

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    У всій цій ситуації сам Фірташ, як зазначає видання, почувається «канаркою у вугільній шахті» для департаменту юстиції Дональда Трампа, оскільки його справа продемонструє істинне ставлення нової адміністрації США до України.

    Департамент юстиції і Держдепартамент США поки що не коментують цю справу.

    Як відомо, США обвинувачують Дмитра Фірташа в дачі хабара у розмірі 18,5 мільйона доларів за позаконкурсну ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії, у зв'язку з чим надіслали в Австрію запит на його екстрадицію. Проте 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив у видачі олігарха.

    Джерело: Укрінформ
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    Австрія США Дмитро Фірташ
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