США оскаржать рішення Австрії про заборону екстрадиції Фірташа

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Дмитро Фірташ

Рішення буде оскаржено у суді Відня 21 лютого

США планують оскаржити рішення Австрії про заборону екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа, підозрюваного в хабарництві, 21 лютого. Про це повідомляє Bloomberg.

«США планує оскаржити рішення Австрії про екстрадицію (Дмитра Фірташа. – Ред.) у суді Відня 21 лютого», – йдеться в повідомленні.

У всій цій ситуації сам Фірташ, як зазначає видання, почувається «канаркою у вугільній шахті» для департаменту юстиції Дональда Трампа, оскільки його справа продемонструє істинне ставлення нової адміністрації США до України.

Департамент юстиції і Держдепартамент США поки що не коментують цю справу.

Як відомо, США обвинувачують Дмитра Фірташа в дачі хабара у розмірі 18,5 мільйона доларів за позаконкурсну ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії, у зв'язку з чим надіслали в Австрію запит на його екстрадицію. Проте 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив у видачі олігарха.