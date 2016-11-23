У Німеччині запроторили до в’язниці «шпигунів» Фірташа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Фірташ

Екс-комісара поліції та «детектива», послугами яких користувався Фірташ, визнали винними в отриманні хабарів у особливо великих розмірах, розкритті службових таємниць та ухилянні від сплати податків

У судовому процесі, присвяченому розгляду одного з найгучніших корупційних скандалів Німеччини минулого року, до якого причетний, зокрема, й український олігарх Дмитро Фірташ, поставлено крапку. У п'ятницю, 27 січня, Земельний суд у північнонімецькому місті Шверіні виніс вирок у справі колишнього головного комісара кримінальної поліції землі Мекленбург-Передня Померанія Гайнца-Петера Гандорфа (Heinz-Peter Hahndorf) та екс-агентки спецслужби НДР «штазі» Крістіни (Ніни) Вілкенінґ (Christina Wilkening).

Колишнього держслужбовця засудили до трьох років ув'язнення за отримання хабарів у особливо великих розмірах, розкриття службових таємниць та ухиляння від сплати податків. Вілкенінґ, яка називає себе «приватним детективом», муситиме провести у в'язниці два роки і десять місяців. Окрім як у дачі хабарів, її також визнали винною в підбуренні до видачі службових таємниць, повідомили DW у прес-службі суду.

Упродовж семи років спільництва засуджених, під час якого держслужбовець отримував від «детектива» круглі суми за надання різного роду службової інформації, був і випадок, пов'язаний із Фірташем. Саме на цьому етапі Вілкенінґ і Гандорф потрапили в поле зору слідчих. Аби уникнути своєї екстрадиції з Австрії до США, де йому загрожує конфіскація майна і багаторічне ув'язнення за звинуваченнями в корупції, олігарх, за даними прокуратури Шверіна, звернувся за послугами до Вілкенінґ.

Та ж, своєю чергою, дала доручення тодішньому комісару зв'язатися з американськими правоохоронними органами і спецслужбами та отримати внутрішню інформацію у справі олігарха. Попри те, що операція зрештою провалилася, жінка, за даними обвинувачення, заплатила спільнику за роботу 26 тисяч євро. Усього у зв'язку з випадком Фірташа, як заявляли представники прокуратури в суді, Вілкенінґ отримала близько 420 тисяч євро. При цьому сама вона визнала в суді, що особисто отримала близько 110 тисяч євро за роботу, пов'язану зі справою олігарха.

Загалом за виконання різних доручень колишній комісар, за даними слідства, за час спільництва отримав від екс-агентки близько 270 тисяч євро. Якби замовлення Фірташа було виконане, за роботу Вілкенінґ могла б отримати від бізнесмена загалом до 750 тисяч євро, заявило на суді обвинувачення.

Терміни ув'язнення засуджених за час перебігу процесу були суттєво скорочені через те, що обидва визнали свою провину. Спочатку їм загрожувало до десяти років ув'язнення. Останньою вимогою обвинувачення були три роки і два місяці в'язниці для екс-комісара та три роки - для Вілкенінґ.

Утім, до відкриття кримінальної справи проти самого Фірташа судовий процес у Німеччині поки що так і не призвів. Хоч до «шпигунської» справи і було додано доручення за особистим підписом Дмитра Фірташа, видане тодішньому комісару і його помічнику, що DW підтвердили й адвокати олігарха, потенційна кримінальна складова дій олігарха не була темою судового засідання, заявили в суді. Представники мільярдера ще минулого року відкинули будь-які закиди, зіславшись на те, що Фірташ, мовляв, не знав, що насправді ці особи були співробітниками поліції, а представлені вони були бізнесмену як адвокати.