США перекинуть з Польщі в країни Балтії частину танків

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Частина танків M1A2 Abrams будуть спрямовані в Латвію, Естонію і Литву

Армія США на цьому тижні відправить танки в країни, що межують з Росією, в рамках найбільшого з часів Холодної війни такого перекидання військ.

Про це пише The Wall Street Journal.

Після спільних американо-польських навчань, частина танків M1A2 Abrams будуть спрямовані в Латвію, Естонію і Литву.

Як відомо, минулого літа на саміті НАТО прийняли рішення про розміщення в країнах Балтії і Польщі чотирьох батальйонів НАТО з метою посилення східного флангу НАТО і стримування можливої агресії з боку Росії.

Як повідомлялося, близько 3 тисяч військових США, понад 80 танків і сотні броньованих машин вже прибули до Польщі.