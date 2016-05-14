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    США перекинуть з Польщі в країни Балтії частину танків

    • Сьогодні, 08:39
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    Частина танків M1A2 Abrams будуть спрямовані в Латвію, Естонію і Литву

    Армія США на цьому тижні відправить танки в країни, що межують з Росією, в рамках найбільшого з часів Холодної війни такого перекидання військ.

    Про це пише The Wall Street Journal.

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    Після спільних американо-польських навчань, частина танків M1A2 Abrams будуть спрямовані в Латвію, Естонію і Литву.

    Як відомо, минулого літа на саміті НАТО прийняли рішення про розміщення в країнах Балтії і Польщі чотирьох батальйонів НАТО з метою посилення східного флангу НАТО і стримування можливої агресії з боку Росії.

    Як повідомлялося, близько 3 тисяч військових США, понад 80 танків і сотні броньованих машин вже прибули до Польщі.

     

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    Польща НАТО зброя Балтія
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