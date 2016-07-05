Американські танки, БМП і гаубиці прибули до Польщі

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Танк США

На кордоні з Німеччиною їх зустріла польський прем’єр-міністр

Прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло в місті Жагань поблизу польсько-німецького кордону привітала військових США, які привезли танки й іншу техніку.

Про це повідомляє Польське Радіо.

«Присутність американських військ тут, у Польщі – це черговий крок реалізації стратегії, яку прийняв уряд партії Право і справедливість, – укріплення безпеки Польщі, укріплення безпеки нашого регіону. Цю стратегію ми реалізуємо в турботі за майбутнє нашої батьківщини і наших громадян», – заявила Шидло.

Глава польського уряду заявила, що прибуття військових з «найкращої і найсильнішої армії світу» – це важливий день для Польщі і для Європи.

Перші 250 американських солдатів прибули тиждень тому літаками до Вроцлава. Наступними днями до Польщі в’їжджали чергові групи – передусім до міста Жагань поблизу польсько-німецького кордону, де розташується командування бригади.

Танки Abrams, бойові машини піхоти Bradley і гаубиці Paladin прибули в конвої два дні тому. Остаточно бронетанкова бригада нараховуватиме 3,5 тисячі солдатів. Крім Жаганя, військові дислокуватимуться в місцевостях Свєнтошув, Сквєжина і Болєславєц.

Як повідомлялося, контингент американців в рамках двосторонньої операції Atlantic Resolve становить 3500 осіб і військову техніку. Метою операції є підтримка партнерів у НАТО в Східній Європі на фоні агресії Росії в Україні.

Рішення розмістити ці війська США ухвалили ще 2014 року.