США розширили персональні санкції проти чиновників КНДР
- Сьогодні, 09:45
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Держдеп США заявив, що введення санкцій співпало з виходом другої доповіді про порушення прав людини і цензуру в КНДР
Міністерство фінансів США додало до списку санкцій проти Північної Кореї сімох високопоставлених чиновників цієї країни.
Про це повідомляє Reuters.
Санкції проти них були розширені у зв'язку з порушеннями прав людини і цензурою.
«Північнокорейський режим бере участь не тільки в серйозних порушеннях прав людини, але також реалізує жорстку політику цензури, щоб приховувати свою нелюдську і деспотичну поведінку», - заявив директор Відділу з контролю за іноземними активами Джон Сміт.
Держдеп США заявив, що введення санкцій співпало з виходом другої доповіді про порушення прав людини і цензуру в КНДР.
Пхеньян «продовжує здійснювати вбивства без вироку суду, насильницькі зникнення, довільні арешти і затримання, примусова праця, і тортури. Багато з цих порушень відбуваються в політичних таборах, де, за оцінками знаходяться від 80 000 до 120 000 осіб, в тому числі діти та члени сімей тих, хто піддається переслідуванням і цензурі», - йдеться в заяві держдепартаменту.
Серед тих, хто потрапив під санкції, молодша сетра Кім Чен Ина Кім Е Чжон, а також заступник Трудовой партії Кореї.
Також в «чорний» список увійшов міністр державної безпеки Кім Вон Хонг, який, як йдеться в повідомленні, «бере участь в тортурах і нелюдському поводженні із затриманими під час допитів у таборах для політв'язнів».