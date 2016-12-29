США розширили персональні санкції проти чиновників КНДР

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Держдеп США заявив, що введення санкцій співпало з виходом другої доповіді про порушення прав людини і цензуру в КНДР

Міністерство фінансів США додало до списку санкцій проти Північної Кореї сімох високопоставлених чиновників цієї країни.

Про це повідомляє Reuters.

Санкції проти них були розширені у зв'язку з порушеннями прав людини і цензурою.

«Північнокорейський режим бере участь не тільки в серйозних порушеннях прав людини, але також реалізує жорстку політику цензури, щоб приховувати свою нелюдську і деспотичну поведінку», - заявив директор Відділу з контролю за іноземними активами Джон Сміт.

Держдеп США заявив, що введення санкцій співпало з виходом другої доповіді про порушення прав людини і цензуру в КНДР.

Пхеньян «продовжує здійснювати вбивства без вироку суду, насильницькі зникнення, довільні арешти і затримання, примусова праця, і тортури. Багато з цих порушень відбуваються в політичних таборах, де, за оцінками знаходяться від 80 000 до 120 000 осіб, в тому числі діти та члени сімей тих, хто піддається переслідуванням і цензурі», - йдеться в заяві держдепартаменту.

Серед тих, хто потрапив під санкції, молодша сетра Кім Чен Ина Кім Е Чжон, а також заступник Трудовой партії Кореї.

Також в «чорний» список увійшов міністр державної безпеки Кім Вон Хонг, який, як йдеться в повідомленні, «бере участь в тортурах і нелюдському поводженні із затриманими під час допитів у таборах для політв'язнів».