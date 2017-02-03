США ввели нові санкції проти Ірану

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Всього в санкційний список увійшли 13 фізичних осіб і компаній 12

Міністерство фінансів США ввело санкції проти Ірану у відповідь на випробування країною нової балістичної ракети. Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.

Всього в санкційний список увійшли 13 фізичних осіб і 12 компаній.

В документі йдеться, що санкції введені в рамках боротьби з тероризмом та «за порушення режиму нерозповсюдження».

Президент США Дональд Трамп напередодні не виключив військового вирішення іранської проблеми. Відповідаючи на питання журналіста, чи можлива військова відповідь на дії Ірану, президент США сказав: «Нічого не виключається».

Раніше повідомлялося, що 29 січня США зафіксували випробування Іраном балістичної ракети середнього радіусу дії. Іран провів випробування балістичної ракети вперше за час перебування Дональда Трампа у якості президента США. У своїй передвиборчій кампанії американський президент не раз критично висловлювався з приводу ядерної угоди з Іраном.

Раніше Республіка Іран пообіцяла заборонити в’їзд на свою територію американських громадян у відповідь на «антимігрантський» указ Дональда Трампа. Щоправда, в офіційному Тегерані не повідомили точну дату запровадження заборони.