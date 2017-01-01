Іран заборонить в’їзд для громадян США

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Рішення можуть відмінити у разі скасування «антимігрантського» указу Трампа

Республіка Іран заборонить в’їзд на свою територію американських громадян у відповідь на «антимігрантський» указ Дональда Трампа.

«Хоча ми поважаємо американський народ і робимо різницю між людьми і ворожою політикою американського уряду, Іран скористається принципом взаємності поки обмеження США проти наших громадян не будуть зняті», - йдеться в заяві МЗС Ірану.

Щоправда в офіційному Тегерані не повідомили точну дату запровадження заборони.

У міністерстві закордонних справ додають, що обмеження поїздок мусульман в Америку «є відкритою образою мусульманського світу і іранського народу, і великим подарунком для екстремістів»

Як відомо, президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав «антимігрантський» указ, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії. Сьогодні стало відомо, що мешканці семи вищевказаних мусульманських країн не зможуть в’їхати в США навіть з Green Card.

Джерело: Дзеркало тижня