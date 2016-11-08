США запевнили, що не віддадуть Україну і Східну Європу Путіну, - The Wall Street Journal

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Уряд Путіна применшує надії на зближення з США або на пом'якшення американських позицій

Після початку роботи на посаді президента США Дональд Трамп обрав собі кілька високопоставлених членів адміністрації, які просувають жорсткий курс щодо Кремля, пише The Wall Street Journal.

«Сам Трамп висловився про НАТО в схвальному тоні, в тому числі в зверненні до Конгресу минулого тижня», - йдеться в статті.

Щоправда, навіть деякі провідні експерти поки не знають, які справжні наміри Трампа. «Американські «кремленологи» кажуть, що президент, можливо, «стає в позу» напередодні переговорів з Кремлем, мета яких - рух до примирення з Росією і знаходженню спільної підходу до Європи і Близького Сходу», - йдеться у статті.

Видання констатує, що тим часом Європа аплодує змінам, а Москва тривожиться. «Європейські дипломати заявили: їх запевнили, що США не «продадуть» Росії Східну Європу і Україну шляхом визнання розширеної сфери впливу Москви», - йдеться в статті. «Ми значно просунулися до вироблення єдиної позиції, - сказав неназваний високопоставлений європейський дипломат, у якого минулого тижня були консультації у Вашингтоні. - Ніхто не має відчуття, ніби США укладають з Росією якусь «велику угоду».

Уряд Путіна, навпаки, применшує надії на зближення з США або на пом'якшення американських позицій, стверджує видання, посилаючись на заяви Дмитра Пєскова і Олексія Пушкова. У статті йдкться: «Кремлінологі з США кажуть, що ґрунтовне «перезавантаження» відносин з Росією завжди було складним завданням, оскільки Путін, з внутрішньополітичних резонів, насправді не бажає такого «перезавантаження». Кремль давно запевняє, що США намагаються змістити Путіна, і перед виборами нагнітає антиамериканські настрої, щоб захиститися від звинувачень у фальсифікаціях».

Як повідомлялося, Трамп збирається збільшити витрати на оборону США.