Трамп збирається збільшити витрати на оборону США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Водночас наступного року також може скоротитися фінансування частини держорганів

Витрати США на оборону країни в наступному році різко збільшаться. З такою ініціативою виступив президент Дональд Трамп, повідомляє New York Times.

Як стверджує видання, глава Білого дому має намір при цьому скоротити фінансування низки держорганів, зокрема, федерального агентства США з охорони навколишнього середовища. Без змін повинні залишитися витрати на програми пільгового соціального забезпечення і медичного страхування.

Президент США Дональд Трамп хоче серйозно збільшити фінансування і суттєво модернізувати Збройні сили США, щоб зберегти військове лідерство в світі.

«Ми суттєво модернізуємо всю нашу військову міць - наступальну, оборонну, всю. Вона буде більше, краще і сильніше, ніж коли-небудь раніше», - заявив президент США.

За його словами, ніхто в світі не захоче мірятися силами з США.

Як повідомляв «Главком», нещодавно Дональд Трамп заявив, що хоче посилити американський ядерний арсенал для забезпечення переваги Сполучених Штатів у світі.