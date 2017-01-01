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    Трамп збирається збільшити витрати на оборону США

    • Сьогодні, 06:42
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Водночас наступного року також може скоротитися фінансування частини держорганів

    Витрати США на оборону країни в наступному році різко збільшаться. З такою ініціативою виступив президент Дональд Трамп, повідомляє New York Times.

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    Як стверджує видання, глава Білого дому має намір при цьому скоротити фінансування низки держорганів, зокрема, федерального агентства США з охорони навколишнього середовища. Без змін повинні залишитися витрати на програми пільгового соціального забезпечення і медичного страхування.

    Президент США Дональд Трамп хоче серйозно збільшити фінансування і суттєво модернізувати Збройні сили США, щоб зберегти військове лідерство в світі.

    «Ми суттєво модернізуємо всю нашу військову міць - наступальну, оборонну, всю. Вона буде більше, краще і сильніше, ніж коли-небудь раніше», - заявив президент США.

    За його словами, ніхто в світі не захоче мірятися силами з США.

    Як повідомляв «Главком», нещодавно Дональд Трамп заявив, що хоче посилити американський ядерний арсенал для забезпечення переваги Сполучених Штатів у світі.

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