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    США запустили дві балістичні ракети з атомного підводного човна

    • Вчора, 23:31
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    <span>Пуск балістичної ракети в США</span>
    Пуск балістичної ракети в США

    В ході випробувань ракети не пролітали над землею

    Біля узбережжя Каліфорнії з борту американської атомної підводного човна класу «Огайо» були здійснені випробувальні пуски двох міжконтинентальних балістичних ракет «Трайдент-2», повідомляє CBS з посиланням на ВМС США.

    «У рамках Програм стратегічних систем ВМС були здійснені планові випробувальні пуски ракет «Трайдент-2» з підводного човна атомного ракетного базування класу «Огайо» на тихоокеанському полігоні біля берегів Каліфорнії. Всього було запущено дві ракети», - зазначили у ВМС.

    Зокрема, пуски були проведені в 13:30 і 16:20 за київським часом, коли в Каліфорнії ще був ще ранок.

    За словами представника ВМС США Джона Деніелса, в ході випробувань ракети не пролітали над землею.

    Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Китай збільшує стратегічні озброєння на території північно-східної провінції Хейлунцзян. Зокрема, туди нібито було передислоковано DF-41.

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