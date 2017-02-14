США запустили дві балістичні ракети з атомного підводного човна

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Пуск балістичної ракети в США

В ході випробувань ракети не пролітали над землею

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Біля узбережжя Каліфорнії з борту американської атомної підводного човна класу «Огайобули здійснені випробувальні пуски двох міжконтинентальних балістичних ракет «Трайдент-2, повідомляє CBS з посиланням на ВМС США.

«У рамках Програм стратегічних систем ВМС були здійснені планові випробувальні пуски ракет «Трайдент-2» з підводного човна атомного ракетного базування класу «Огайо» на тихоокеанському полігоні біля берегів Каліфорнії. Всього було запущено дві ракети», - зазначили у ВМС.

Зокрема, пуски були проведені в 13:30 і 16:20 за київським часом, коли в Каліфорнії ще був ще ранок.

За словами представника ВМС США Джона Деніелса, в ході випробувань ракети не пролітали над землею.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Китай збільшує стратегічні озброєння на території північно-східної провінції Хейлунцзян. Зокрема, туди нібито було передислоковано DF-41.