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    ЗМІ: Китай розмістив міжконтинентальні балістичні ракети на кордоні з Росією

    • Сьогодні, 09:51
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    Відзначається, що армії Китаю належить розмістити в цілому три бригади з ракетами DF-41

    Китай розмістив міжконтинентальні балістичні ракети власної розробки DF-41 у північно-східній провінції Хейлунцзян, яка межує з Росією.

    Про це повідомляє видання Global Times з посиланням на ЗМІ Гонконгу та Тайваню.

    Відзначається, що армії Китаю належить розмістити в цілому три бригади з ракетами DF-41. 

    Одна з бригад вже знаходиться в місті Сіньян в центральній провінції Хенань. Друга бригада нібито була розміщена в місті Дацин в провінції Хейлунцзян. Третя буде розміщена в Синьцзян-Уйгурському районі на північному заході Китаю.

    Дальність польоту цих ракет може становити до 14 тисяч кілометрів.

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    У відомстві зазначають, що світлини з провінції, де розмістили ракети Dongfeng-41, були оприлюднені у китайському сегменті інтернету. 

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    Тим часом інші експерти наголошують, що подібні дії з боку держави є реакцією на інавгурацію президента США Дональда Трампа, адже останній зробив декілька провокативних заяв щодо Китаю.

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