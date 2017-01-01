ЗМІ: Китай розмістив міжконтинентальні балістичні ракети на кордоні з Росією
- Сьогодні, 09:51
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Відзначається, що армії Китаю належить розмістити в цілому три бригади з ракетами DF-41
Китай розмістив міжконтинентальні балістичні ракети власної розробки DF-41 у північно-східній провінції Хейлунцзян, яка межує з Росією.
Про це повідомляє видання Global Times з посиланням на ЗМІ Гонконгу та Тайваню.
Відзначається, що армії Китаю належить розмістити в цілому три бригади з ракетами DF-41.
Одна з бригад вже знаходиться в місті Сіньян в центральній провінції Хенань. Друга бригада нібито була розміщена в місті Дацин в провінції Хейлунцзян. Третя буде розміщена в Синьцзян-Уйгурському районі на північному заході Китаю.
Дальність польоту цих ракет може становити до 14 тисяч кілометрів.
У відомстві зазначають, що світлини з провінції, де розмістили ракети Dongfeng-41, були оприлюднені у китайському сегменті інтернету.
Тим часом інші експерти наголошують, що подібні дії з боку держави є реакцією на інавгурацію президента США Дональда Трампа, адже останній зробив декілька провокативних заяв щодо Китаю.