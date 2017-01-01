Стала відома можлива дата зустрічі лідерів Нормандської четвірки

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Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль

У Міністерстві закордонних справ України спочатку чекають повернення Меркель з літніх канікул

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль допускає зустріч лідерів країн «нормандського формату» влітку.

Про це вона повідомила в ефірі «5 каналу».

«Я думаю, що цілком реальна зустріч влітку. Пані Меркель є дуже заангажована в цей процес. І попередньо обговорювалось питання, що ця зустріч відбудеться, коли вона повернеться з літніх канікул», - сказала Зеркаль.

Зуступник міністра також додала, що «зараз всі розуміють, що такого швидкого результату від цього не буде. Але головне, щоб ситуація не погіршувалась, а була стабільною, щоб не було прямого протистояння»

Раніше президент Франції Еммануель Макрон виступив за проведення переговорів лідерами країн «нормандського формату» найближчим часом.