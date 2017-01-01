Стала відома можлива дата зустрічі лідерів Нормандської четвірки
- Сьогодні, 07:23
-
Розсилка
У Міністерстві закордонних справ України спочатку чекають повернення Меркель з літніх канікул
Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль допускає зустріч лідерів країн «нормандського формату» влітку.
Про це вона повідомила в ефірі «5 каналу».
«Я думаю, що цілком реальна зустріч влітку. Пані Меркель є дуже заангажована в цей процес. І попередньо обговорювалось питання, що ця зустріч відбудеться, коли вона повернеться з літніх канікул», - сказала Зеркаль.
Зуступник міністра також додала, що «зараз всі розуміють, що такого швидкого результату від цього не буде. Але головне, щоб ситуація не погіршувалась, а була стабільною, щоб не було прямого протистояння»
Раніше президент Франції Еммануель Макрон виступив за проведення переговорів лідерами країн «нормандського формату» найближчим часом.