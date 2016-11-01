Стала відома зарплата міністра освіти України
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У грудні Гриневич нарахували 59 643,64 гривень, з них посадовий оклад склав 16 000 гривень
Зарплата міністра освіти і науки Україн Лілії Гриневич в грудні становила 59 643,64 гривень.
Про це йдеться у відповіді Міносвіти на запит Українських Новин.
У грудні Гриневич нарахували 59 643,64 гривень, з них посадовий оклад склав 16 000 гривень, надбавка за вислугу років – 2 880 гривень, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень – 2 400 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 16 000 гривень, премія за листопад – 4 363,64 гривень, квартальна премія – 18 000 гривень.
Утримані податки і збори склали 11 630,51 гривень.
Цього місяця Гриневич не отримувала матеріальну допомогу.