Стали відомі деталі гучного вбивства у Хмельницькому: чоловік отримав дев’ять куль

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Застрелений патрульними чоловік отримав дев’ять куль, вісім з них були навиліт

Застрелений сьогодні вранці патрульними у Хмельницькому чоловік, який колов перехожих невідомим предметом, отримав 9 куль.

Про це «Незалежному громадському порталу» повідомили власні джерела.

Так, чотири кулі були випущені у нижні кінцівки. Ще 5 вогнепальних поранень загиблий отримав у район живота. Також відомо, що 9 із 8 вогнепальних поранень були навиліт.

У коментарі ЗМІ начальник управління патрульної поліції Хмельницького Олег Костенко не зміг ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію, «бо немає з цього приводу жодних офіційних відомостей». Однак він вважає, що його підлеглі не перевищили повноважень і діяли у законних рамках.

«Стовідсотково можу сказати, що дії патрульних у той момент були виправданими. Чоловік чинив небезпеку для громадян, окремі з яких потім звернулися за медичною допомогою. Вважаю, що поліцейські дотримувалися статті 46 про національну поліцію», – наголосив він.

На запитання, чи можна було б уникнути застосування вогнепальної табельної зброї з боку правоохоронців, пан Костенко відповів, що вони провели ряд попереджувальних заходів.

«Спочатку поліцейські намагалися вгамувати нападника, застосувавши сльозогінний газ. Далі вони відходили від чоловіка, попереджали його про можливе влучення на ураження. І тільки після цього, як нападник не реагував і продовжував погрожувати і йшов у їхній бік, поліцейські застосували зброю», – сказав головний поліцейський.

Костенко додав, що екіпаж, який брав участь у стрілянині. поки не відсторонений від виконання службових обов’язків і сьогодні давав свідчення в обласній прокуратурі.

Також стало відомо, що прокуратура внесла відомості до ЄДРД у рамках кримінального провадження за ст. 118 ККУ (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця).

Як повідомлялося, у Хмельницькому сьогодні зранку патрульні поліцейські помітили чоловіка, який колов перехожих невідомим предметом. Це сталося на перехресті вулиць Кам’янецька-Тернопільська під час затримання особи, 1970 року народження працівниками патрульної поліції. Чоловіка було поранено у ліву нижню кінцівку. Від отриманих тілесних ушкоджень підозрюваний помер в кареті швидкої допомоги.

Згодом правоохоронні органи повідомили, що нападник перебував на обліку в психиневрологічному диспансері.

ЗМІ також з’ясувало, що загиблий у 2009-2011 роках був помічений у непокорі правоохоронним органам.