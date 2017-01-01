Стали відомі імена переможців другого відбору на «Євробачення-2017»
- Вчора, 23:37
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Розсилка
Цьогорічний національний відбір на «Євробачення» має три півфіналиВ Україні 11 січня пройшов другий півфінал конкурсу «Євробачення-2017», де визначилися ще два фіналіста. Відбірковий півфінал пройшов в ефірі телеканалу СТБ та UA:Перший.
У другому півфіналі брали участь: LETAY, Міла Нітіч, KUZNETSOV, група AGHIAZMA, група DETACH, ROZHDEN, група Panivalkova і ILLARIA.
Так, до переможців і фіналістів першого півфіналу співачки TAYANNA і групи «Сальто Назад» приєдналися: ILLARIA та ROZHDEN.
Зазначимо, що за оцінками журі здобув перемогу співак ROZHDEN.
А от глядачі оцінили співачку ILLARIA.
Цьогорічний національний відбір на «Євробачення» має три півфінали. У кожному з цих півфіналів виступає восьмеро виконавців, два з яких за результатами голосування проходить у фінал. Ім’я артиста, який навесні представить Україну на пісенному конкурсі, визначиться у фіналі – 25 лютого.
Система голосування на національному відборі залишається такою ж, як і в минулому році: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовуються.