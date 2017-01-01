Стали відомі імена переможців другого відбору на «Євробачення-2017»

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Цьогорічний національний відбір на «Євробачення» має три півфінали

«Євробачення-2017»

В Україні 11 січня пройшов другий півфінал конкурсу, де визначилися ще два фіналіста. Відбірковий півфінал пройшов в ефірі телеканалу СТБ та UA:Перший.

У другому півфіналі брали участь: LETAY, Міла Нітіч, KUZNETSOV, група AGHIAZMA, група DETACH, ROZHDEN, група Panivalkova і ILLARIA.

Так, до переможців і фіналістів першого півфіналу співачки TAYANNA і групи «Сальто Назад» приєдналися: ILLARIA та ROZHDEN.

Зазначимо, що за оцінками журі здобув перемогу співак ROZHDEN.

А от глядачі оцінили співачку ILLARIA.

Цьогорічний національний відбір на «Євробачення» має три півфінали. У кожному з цих півфіналів виступає восьмеро виконавців, два з яких за результатами голосування проходить у фінал. Ім’я артиста, який навесні представить Україну на пісенному конкурсі, визначиться у фіналі – 25 лютого.

Система голосування на національному відборі залишається такою ж, як і в минулому році: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовуються.