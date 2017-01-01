Сьогодні відбудеться другий півфінал відбору на «Євробачення-2017»

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Сьогодні в Україні визначать ще двох кандидатів у фінал конкурсу

Другий півфінал національного відбору на «Євробачення-2017» розпочнеться сьогодні о 19:00, передає UA:Перший.

Так, сьогодні до обраних у першому півфіналі фіналістів – TAYANNA і Сальто Назад – додадуться ще двоє. Цього разу за місце у фіналі змагатимуться: LETAY, Міла Нітіч, KUZNETSOV, AGHIAZMA, DETACH, ROZHDEN, Panivalkova та ILLARIA.

Перші фіналісти нацвідбору на Євробачення: TAYANNA і Сальто Назад. Виконавиця TAYANNA підкорила журі та українську публіку своєю піснею «I Love You». Судді віддали їй 7 балів, а глядачі – 8. Гурт Сальто Назад виконав пісню, яка має назву «О, Мамо». Саме цей колектив отримав того вечора від журі максимальну кількість балів – 8. І хоч глядачі проголосували всього на 6, цього було достатньо, щоб Сальто Назад отримали місце у фіналі.

Цьогорічний національний відбір на «Євробачення» має три півфінали. У кожному з цих півфіналів виступає восьмеро виконавців, два з яких за результатами голосування проходить у фінал. Ім’я артиста, який навесні представить Україну на пісенному конкурсі, визначиться у фіналі – 25 лютого.

Система голосування на національному відборі залишається такою ж, як і в минулому році: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовуються.