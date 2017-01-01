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    Стали відомі перші фіналісти національного відбору на Євробачення

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    Tayanna (Тетяна Решетняк)
    Tayanna (Тетяна Решетняк)

    Переможця нацвідбору оголосять 25 лютого

    В ніч на неділю відбувся перший півфінал національного відбору на «Євробачення 2017», в якому виступили вісім із 24 конкурсантів, які претендують на право представляти Україну на пісенному конкурсі в цьому році.

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    У півфіналі виступили СКАЙ, Tayanna, MamaRika, Рома Веремейчик, Арсен Мірзоян, «Сальто Назад», Lumiere, Laliko та Monochromea.

    За підсумками голосування глядачів та журі конкурсу у фінал відбору пройшли Tayanna та гурт «Сальто Назад». Мінімальну оцінку, в один бал від глядачів та  членів журі отримала виконавиця Laliko.

    Журі національного відбору - Костянтин Меладзе, Андрій Данилко та минулорічна переможниця Євробачення Джамала. Наступні два півфінали відбудуться 11 та 18 лютого. Переможець відбору визначиться 25 лютого.

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