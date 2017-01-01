Стали відомі перші фіналісти національного відбору на Євробачення

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Tayanna (Тетяна Решетняк)

Переможця нацвідбору оголосять 25 лютого

В ніч на неділю відбувся перший півфінал національного відбору на «Євробачення 2017», в якому виступили вісім із 24 конкурсантів, які претендують на право представляти Україну на пісенному конкурсі в цьому році.

У півфіналі виступили СКАЙ, Tayanna, MamaRika, Рома Веремейчик, Арсен Мірзоян, «Сальто Назад», Lumiere, Laliko та Monochromea.

Маємо перших двох фіналістів національного відбору #Євробачення2017! Співачка TAYANNA і гурт Сальто Назад pic.twitter.com/GU5ZGPFott — UA:Перший (@1tvua) 4 лютого 2017 р.

За підсумками голосування глядачів та журі конкурсу у фінал відбору пройшли Tayanna та гурт «Сальто Назад». Мінімальну оцінку, в один бал від глядачів та членів журі отримала виконавиця Laliko.

Журі національного відбору - Костянтин Меладзе, Андрій Данилко та минулорічна переможниця Євробачення Джамала. Наступні два півфінали відбудуться 11 та 18 лютого. Переможець відбору визначиться 25 лютого.