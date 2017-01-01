Стали відомі подробиці нападу на працівників фельд'єгерської служби у Києві

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Центральний залізничний вокзал

У поліції розповіли, що нападники були одягнені у чорний одяг і мали при собі зброю

Зловмисники, які скоїли напад на працівників фельд'єгерської служби у Києві, були озброєні. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері в п’ятницю. Близько 21:45 правоохоронці отримали інформацію, що невідомі особи на платформі залізничного вокзалу напали на трьох працівників фельд'єгерської служби, які здійснювали супровід документів. При цьому зловмисники відібрали у чоловіків кілька сумок із кореспонденцією і два пістолети Макарова. Після скоєного правопорушники втекли з місця події на автомобілі.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Солом'янського та Головного управлінь поліції. Зі слів потерпілих, нападники були одягнені у чорний одяг і мали при собі зброю. Зловмисники нанесли працівникам фельд'єгерської служби тілесні ушкодження, після чого одного із них госпіталізували.

На цей час поліцейські оглянули місце події, опитали свідків та очевидців і встановлюють усі обставини події. Тривають оперативно-розшукові заходи щодо затримання підозрюваних.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєні правопорушення Солом'янського управління поліції.

Слідчим відділом Солом'янського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.