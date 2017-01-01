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    Стали відомі всі фіналісти «Євробачення-2017»

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    Стали відомі всі фіналісти &laquo;Євробачення-2017&raquo;
    Фото: Eurovision.ua
    Стали відомі всі фіналісти «Євробачення-2017»

    Під час другого півфіналу виступали представники 18 країн

    У Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти.

    Під час сьогоднішнього шоу виступали представники таких 18 країн: 

    1.Сербія, 
    2.Австрія, 
    3.Македонія, 
    4.Мальта, 
    5.Румунія, 
    6.Нідерланди, 
    7.Угорщина,
    8.Данія, 
    9.Ірландія, 
    10.Сан-Марино, 
    11.Хорватія, 
    12.Норвегія, 
    13.Швейцарія, 
    14.Білорусь, 
    15.Болгарія, 
    16.Литва, 
    17.Естонія, 
    18.Ізраїль.

    Переможців сьогоднішнього шоу обрали за найбільшою кількістю балів за системою 50 на 50, тобто враховувалися найвищі оцінки глядачів, а також членів національних журі.

    Наприкінці другого півфіналу ведучі «Євробачення» Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко оголосили результати глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць.

    Переможцями сьогоднішнього шоу стали:

    1. Болгарія - Kristian Kostov «Beautiful Mess»

    2. Білорусь - Naviband «Story Of My Life»

    3. Хорватія - Jacques Houdek «My Friend»

    4. Угорщина - Joci Pápai «Origo»

    5. Данія - Anja «Where I Am»

    6. Ізраїль - IMRI «I Feel Alive»

    7. Румунія - Ilinca ft. Алекс Florea «Yodel It!»

    8. Норвегія - JOWST або Joakim With Steen «Grab the Moment»

    9. Нідерланди - OG3NE «Lignt and Shadows»

    10. Австрія - Nathan Trent «Running On Air».

    За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017»  у фінал вийшли 10 учасників.

    Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

    Білорусь Євробачення Нідерланди
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