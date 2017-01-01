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Фото: Eurovision.ua Стали відомі всі фіналісти «Євробачення-2017»

Під час другого півфіналу виступали представники 18 країн

У Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти.

Під час сьогоднішнього шоу виступали представники таких 18 країн:

1.Сербія,

2.Австрія,

3.Македонія,

4.Мальта,

5.Румунія,

6.Нідерланди,

7.Угорщина,

8.Данія,

9.Ірландія,

10.Сан-Марино,

11.Хорватія,

12.Норвегія,

13.Швейцарія,

14.Білорусь,

15.Болгарія,

16.Литва,

17.Естонія,

18.Ізраїль.

Переможців сьогоднішнього шоу обрали за найбільшою кількістю балів за системою 50 на 50, тобто враховувалися найвищі оцінки глядачів, а також членів національних журі.

Наприкінці другого півфіналу ведучі «Євробачення» Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко оголосили результати глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць.

Переможцями сьогоднішнього шоу стали:

1. Болгарія - Kristian Kostov «Beautiful Mess»

2. Білорусь - Naviband «Story Of My Life»

3. Хорватія - Jacques Houdek «My Friend»

4. Угорщина - Joci Pápai «Origo»

5. Данія - Anja «Where I Am»

6. Ізраїль - IMRI «I Feel Alive»

7. Румунія - Ilinca ft. Алекс Florea «Yodel It!»

8. Норвегія - JOWST або Joakim With Steen «Grab the Moment»

9. Нідерланди - OG3NE «Lignt and Shadows»

10. Австрія - Nathan Trent «Running On Air».

За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» у фінал вийшли 10 учасників.

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.