Стали відомі всі фіналісти «Євробачення-2017»
- Сьогодні, 00:09
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Під час другого півфіналу виступали представники 18 країн
У Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти.
Під час сьогоднішнього шоу виступали представники таких 18 країн:
1.Сербія,
2.Австрія,
3.Македонія,
4.Мальта,
5.Румунія,
6.Нідерланди,
7.Угорщина,
8.Данія,
9.Ірландія,
10.Сан-Марино,
11.Хорватія,
12.Норвегія,
13.Швейцарія,
14.Білорусь,
15.Болгарія,
16.Литва,
17.Естонія,
18.Ізраїль.
Переможців сьогоднішнього шоу обрали за найбільшою кількістю балів за системою 50 на 50, тобто враховувалися найвищі оцінки глядачів, а також членів національних журі.
Наприкінці другого півфіналу ведучі «Євробачення» Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко оголосили результати глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць.
Переможцями сьогоднішнього шоу стали:
1. Болгарія - Kristian Kostov «Beautiful Mess»
2. Білорусь - Naviband «Story Of My Life»
3. Хорватія - Jacques Houdek «My Friend»
4. Угорщина - Joci Pápai «Origo»
5. Данія - Anja «Where I Am»
6. Ізраїль - IMRI «I Feel Alive»
7. Румунія - Ilinca ft. Алекс Florea «Yodel It!»
8. Норвегія - JOWST або Joakim With Steen «Grab the Moment»
9. Нідерланди - OG3NE «Lignt and Shadows»
10. Австрія - Nathan Trent «Running On Air».
За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» у фінал вийшли 10 учасників.
Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.