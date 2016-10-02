Стало відомо, чим буде займатися Іванка Трамп після інавгурації батька
- Сьогодні, 04:38
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Як стало відомо раніше, чоловік Іванки Трамп стане старшим радником Трампа після його інавгурації
Іванка Трамп, дочка обраного президента США Дональда Трампа, не працюватиме в адміністрації глави держави. Про це повідомляє CNBC.
Як повідомляється, Іванка Трамп має намір вилучити свої інвестиції, реструктурувати активи і залишити керівні пости в Trump Organisation. За даними телеканалу, вона зосередиться на своїх дітях.
При цьому, як стало відомо раніше, її чоловік, Джаред Кушнер, стане старшим радником Трампа після його інавгурації.
Він брав участь у передвиборній компанії мільярдера, проте не мав політичного досвіду.