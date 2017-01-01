Стало відомо, чому круїзний лайнер «Генерал Ватутін» опинився у Росії

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Теплоход «Генерал Ватутін»

Директор компанії, яка організовує круїзи для «Генерала Ватутіна», роз’яснив ситуацію із теплоходом

На борту теплохода «Генерал Ватутін», який прямує до Росії, нині немає туристів – останній круїз він здійснював у вересні 2013 року. Про це у коментарі «Главкому» повідомив директор компанії «Червона Рута», яка організовує круїзи із цим судном, Юрій Соколов.

«Після цього 3,5 року він стояв на причалі у Києві і гнив. Цього року була спроба відродити його, але, на жаль, вона не увінчалась успіхом», – сказав він.

Коментуючи те, що теплохід прямує у Ростов-на-Дону, як повідомляють одеські ЗМІ, він зазначив: «Насправді теплохід змінив власника. Зараз ми від журналістів дізнались, що він іде до Ростова. Теплохід був в Україні ще три дні тому. У нас йому немає роботи – господар вирішив його забрати, віддати в оренду. Завтра зміниться ситуація – теплохід повернеться. Це комерційна кон’юнктура».

«Він вийшов з Києва, став у Херсоні, постояв три дні, прийшов в Ізмаїл, там стояв три дні, оформлювався... Серед членів екіпажу – і українці, і росіяни», – додав Соколов.

За даними Реєстру судноплавства України, «Ватутін» належить компанії Breeze Cruise Lines Limited. Порт приписки – Херсон. Водночас ЗМІ повідомлялють, що «Генерала Ватутіна» нещодавно було продано російській компанії.