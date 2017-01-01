Стало відомо, де і як на Донбасі діють російські розвідники

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20–25 розвідників розбиті на диверсійно-розвідувальні групи по 5-6 осіб. Вони чудово екіпіровані, дисципліновані

На тимчасово окупованих територіях Донбасу діють російські розвідники, повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«Одразу на кількох ділянках лінії фронту: від Старогнатівки до Докучаєвська, в районі Тельманового, навпроти Невельського і на Світлодарській дузі від Троїцького до Розсадок, помічено появу розвідпідрозділів спеціального призначення Головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації», – пише Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

За словами координатора, 20–25 розвідників розбиті на диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) по 5-6 осіб. Вони чудово екіпіровані, дисципліновані і переміщуються в обстановці максимально можливої секретності. Приховують обличчя, не мають жодних відзнак, а один до одного звертаються виключно за позивними або номерами.

«На передовій «працюють» наїздами. До району виконання завдань прибувають власним автотранспортом, з «місцевим» командуванням і бойовиками спілкуються виключно зі службової необхідності», – зазначає Тимчук.

Розвідники виявляють великий інтерес до способів інфільтрації у найближчі тактичні тили українських військ. Як повідомляє Тимчук, вони дуже ретельно потай вивчають передній край на цілій низці ділянок, а також використовують для ведення розвідки великий арсенал технічних засобів – у диверсантів є портативні радіолокаційні станції та засоби радіорозвідки. «За низкою ознак, дані ДРГ готують низку «гучних» диверсій проти підрозділів ЗСУ на передньому краї і в тактичному тилу. Судячи з затребуваної командирами даних груп інформації, особливою увагою користуватимуться КП і ПУ українських військ, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, базові табори, стоянки бойової техніки, можливе «полювання» на окремих військових начальників сил АТО», – наголошує координатор.

Як повідомлялось, у «ДНР» активізувалося вербування російськими офіцерами «добровольців» для участі у війні в Сирії. Протягом січня – початку лютого ц.р. з-поміж бойовиків «МВС ДНР» близько 200 осіб підписали контракт на проходження «служби» в Сирії.