З початку року РФ завербувала на Донбасі 200 бойовиків на війну в Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Донбасі

На Донбасі активізувалося вербування «добровольців» для участі в боях у Сирії

У так званій «ДНР» активізувалося вербування російськими офіцерами «добровольців» для участі у війні в Сирії. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Серед бойовиків підрозділів «1-го АК ДНР» обговорюється активізація вербування російськими офіцерами «добровольців» для участі в бойових діях в Сирії», - йдеться в повідомленні.

За даними «ІС», протягом січня - початку лютого ц.р. із числа бойовиків «МВС ДНР» близько 200 чоловік підписали контракт на проходження «служби» в Сирії.