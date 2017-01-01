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    З початку року РФ завербувала на Донбасі 200 бойовиків на війну в Сирії

    • Сьогодні, 10:42
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    Бойовики на Донбасі
    Бойовики на Донбасі

    На Донбасі активізувалося вербування «добровольців» для участі в боях у Сирії

    У так званій «ДНР» активізувалося вербування російськими офіцерами «добровольців» для участі у війні в Сирії. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

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    «Серед бойовиків підрозділів «1-го АК ДНР» обговорюється активізація вербування російськими офіцерами «добровольців» для участі в бойових діях в Сирії», - йдеться в повідомленні.

    За даними «ІС», протягом січня - початку лютого ц.р. із числа бойовиків «МВС ДНР» близько 200 чоловік підписали контракт на проходження «служби» в Сирії.

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